Herstructurering Opel: de eerste informatie Focus op segmenten met hoge winstmarge

Deze donderdag presenteert Opel zijn toekomstplannen én daarmee de rol die het merk gaat krijgen binnen de PSA Group. Dankzij de de Frankfurter Algemeine Zeitung hebben we al de eerste informatie over wat we kunnen verwachten.

Donderdagochtend laat Opel-CEO Michael Lohscheller samen met Caros Tavares van PSA Group definitief weten hoe Opel precies een plek krijgt binnen de PSA Group. De toekomstplannen die later deze week gepresenteerd worden, moeten van Opel weer een gezond en winstgevend bedrijf maken. De Frankfurter Algemeine Zeitung heeft al de eerste informatie.

Zo zou Opel het aantal modellen dat het voert, gaan terugschroeven. Het merk blijft slechts in segmenten actief waar de grootste winstmarges te halen zijn. Het lijkt er daarmee dus op dat de Karl, een auto in het A-segment, in gevaar komt. Hoe het met de toekomst van de Corsa op lange termijn ligt, weten we nog niet. Wel komt er in ieder geval nog een nieuwe generatie Corsa. Verder zal de PSA Group profiteren van de elektrische know howdie Opel door de jaren heen heeft opgebouwd (Volt, Ampera-e). Nieuwe technologiën op dat gebied zullen in Russelsheim ontwikkeld worden.

In de toekomst zullen alle Opel's PSA-techniek gaan gebruiken. Dat houdt in dat zaken als platformen, motoren en transmissies dus van de planken van PSA komen. Ook rijst de vraag welk gevolg dat heeft voor de nieuwe Corsa. Mogelijkerwijs was de ontwikkeling van die nieuwe generatie al dusdanig ver dat nog voor GM-techniek is gekozen. Ook dit moet spoedig duidelijk worden.

Verder meldt de Duitse krant dat Opel's inkopen gebundeld worden met die van de rest van de PSA Group, iets dat natuurlijk voor een kostenbepsaring moet zorgen. Daarnaast moet Opel in markten actief worden waar General Motors zich niet aan waagde. Donderdag weten we meer.