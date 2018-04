Müller zwaait af Herbert Diess nieuwe topman Volkswagen

Volkswagen krijgt een nieuwe topman. Hoogste baas Matthias Müller maakt per direct plaats voor Herbert Diess, de chef van het merk Volkswagen. De verandering is onderdeel van een grotere reorganisatie aan de top van het bedrijf.

In de Duitse media werd al gespeculeerd dat Diess tot opvolger van Müller zou worden benoemd. Sinds het uitkomen van het grootscheepse dieselschandaal, dat de automaker miljarden kostte, is het Volkswagen er alles aan gelegen de structuur van het bedrijf te veranderen. Eerder ging het management al op de schop. Daarbij kregen regiomanagers en de afzonderlijke merken die onder de VW-vlag opereren meer verantwoordelijkheid.

De 64-jarige Müller wordt in een verklaring bedankt voor zijn toewijding in de afgelopen jaren. Müller was eerder topman van dochtermerk Porsche. Hij kwam vervolgens in 2015 aan het roer te staan van de hele autogroep toen zijn voorganger Martin Winterkorn het veld moest ruimen in de nasleep van Dieselgate.

Diess is 59 jaar, geboren in München, en heeft de Oostenrijkse nationaliteit. Hij werkte voor hij in 2014 overstapte naar Volkswagen bij rivaal BMW, waar hij bekend stond als iemand die flinke besparingen doorvoerde en die een grote fan was van elektrische auto's. Dat laatste is precies waar hij zich komende jaren veel op zal moeten richten.

Volkswagen hoopt met zijn nieuwe topman beter te kunnen aanhaken bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen in de autosector en tegelijk zijn imago verder op te vijzelen. "Het is van vitaal belang voor Volkswagen om de vaart erin te zetten en een niet te missen voet aan de grond te krijgen op het gebied van e-mobility, digitalisering van auto's en transport en andere nieuwe mobiliteitsdiensten'', zo zegt Diess er zelf over.

De Volkswagen Groep deelt zijn portfolio direct op andere wijze in. Het verdeelt zijn merken over drie groepen: Volume, Premium en Super Premium. Daarnaast schaart het een speciaal deel van zijn zakelijke activiteiten in een groep die speciaal is toegewijd aan de Chinese markt. Tevens is er een bedrijfswagendivisie. Daarnaast laat de Volkswagen Groep weten dat het zijn vrachtwagen- en busdivisie zelfstandig naar de beurs wil brengen.

Volkswagen voert tegelijk meerdere wijzigingen door. Zo stapt ook de directeur personeelszaken op uit de raad van bestuur. Daarnaast krijgt de huidige topman van Porsche voortaan een plek in het hoogste bestuur van het autoconcern. Ook kondigde Volkswagen aan voorbereidingen te treffen om zijn vrachtwagen- en busdivisie zelfstandig naar de beurs te brengen. Onlangs was al duidelijk dat Volkswagen voor dat onderdeel de opties aan het onderzoeken was.