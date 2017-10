Slideshow

Hennessey Performance breekt wellicht record Mogelijk weer snelste productieauto

Na het verliezen van een eerder record wordt Bugatti wederom in het nauw gedreven. Hennessey Performance plaatst op Facebook een foto van zijn nieuwe hypercar naast een bord met 'maximum snelheid 300'.

Driehonderd is natuurlijk geen wereldschokkend nieuws, maar doordat Hennessey Amerikaans is, gaan wij ervan uit dat het om mijlen per uur gaat in plaats van om kilometers per uur. Bij de foto wordt vermeld dat we nog even moeten wachten op meer nieuws, maar met een beetje inlevingsvermogen is de boodschap duidelijk. Mocht de nieuwe Hennessey Venom F5 de maximumsnelheid van 300 mijl per uur (482,8 km/h) halen, dan verovert hij de titel 'snelste productieauto'. De bijbehorende wisseltrofee staat nu op de schouw bij Bugatti met de Veyron Super Sport World Record Edition, die een top van 258 mp/h oftewel 431 km/h haalde.

Bugatti is zelf ook bezig met de nieuwe Chiron. Deze heeft nu een begrensde top van 420 km/h. De absolute snelheidslimiet van de Chiron is nog altijd niet vastgesteld. Bugatti gaat naar verluidt volgend jaar met de 8,0-liter W16 met vier turbo's een eerste poging doen om de grenzen op te zoeken. Gesproken wordt er over een top van 463 km/h. De Venom F5 gaat daar dus waarschijnlijk nog even overheen. Het is niet voor niets dat zijn naam vernoemd is naar de krachtigste wind op aarde: de F5-tornado.