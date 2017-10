Slideshow

Hennessey onthult Venom F5 op SEMA Achterzijde al te zien

Hennessey onthult z’n nieuwe hypercar, de Venom F5, tijdens de SEMA in Las Vegas. Op 1 november gaat het doek van de auto.

De managers van Bugatti zitten op die dag wellicht ongeduldig hun facebookpagina te refreshen, want het is duidelijk op welk merk Hennessey z'n pijlen richt met de F5. Gisteren leerden we dat het Amerikaanse merk, net als voorheen overigens, een gooi doet naar de titel 'snelste productieauto ter wereld'. De huidige Venom GT is dat feitelijk zelfs gewoon, maar de recordpoging die in 2014 werd ondernomen, voldeed helaas niet in aan de eisen van het Guinness Book of Records. Dat zal met de F5, die 1.400 pk moet leveren, ongetwijfeld worden rechtgezet.

Samen met de mededeling toont Hennessey ook vast een blik op de volledige achterzijde van de F5. Het Lotus-design van de GT, die feitelijk een heftig verbouwde Exige was, wordt duidelijk losgelaten. Wat blijft, is een heftig bespoilerde straatracer. Opvallende zaken zijn de moderne led-achterlichten, de drie uitlaateindstukken, de forse achtervleugel en het ontbreken van een achterruit. Wie 300 mijl per uur kan, hoeft toch niet achterom te kijken…