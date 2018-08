D4 en T6 aangescherpt Heico Sportiv neemt Volvo V60 onder handen

De V60 is nog kakelvers, maar Volvo-tuner Heico Sportiv heeft nu al zijn kruidenmix over de auto gesprenkeld.

Volvo presenteerde in februari de langverwachte nieuwe V60, de stationversie van de later gepresenteerde S60. De nieuwe Zweed is in tegenstelling tot zijn nieuwe sedanbroer niet alleen met benzine- maar ook met dieselmotoren beschikbaar. De Duitse Volvo-tuner Heico Sportiv neemt van beide krachtbronsoorten een versie onder handen.

Heico Sportiv voorziet zowel de D4 als de T6 van zijn e.motion-krachtmodule, een aanpassing waarmee de tuner niet gaat voor enorme hoeveelheden extra vermogen, maar juist zegt te kiezen voor toegenomen souplesse van de krachtbron. De D4 gaat er 30 pk en 80 Nm op vooruit en is na de behandeling 220 pk en 480 Nm sterk. Hoe rap de auto daarmee is, vermeldt Heico niet. Het standaardexemplaar is in staat om in 7,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De top ligt standaard op 220 km/h. Heico Sportiv belooft een directere gasrespons en zelfs een efficiënter verbruik.

Laatstgenoemde heeft ook toepassing op de door Heico Sportiv aangepakte T6, de fabriek-af vierwielaangedreven 310 pk en 400 Nm sterke T6 levert met Heico-input 340 pk en 470 Nm. De reguliere variant sprint overigens in 5,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h en de top ligt op 250 km/h.

Heico stelt verder een straffer afgesteld onderstel, speciaal 19- tot 21-inch groot lichtmetaal, spacers en sportief ogende uitlaateindstukken beschikbaar voor de V60.