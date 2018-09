Ook kleinste sedan snavelloos Heftige facelift voor Acura ILX

Acura heeft zijn kleinste sedan een zeer ingrijpende facelift gegeven. Volgens de fabrikant is de auto vanaf de A-stijl (naar voren) zelfs helemaal nieuw.

Een snelle terugblik. De ILX is de kleinste sedan die Acura in de Verenigde Staten op de menukaart heeft staan. De auto moet de TLX en de RLX boven zich dulden, stuk voor stuk modellen die in een recent verleden zijn bijgewerkt. De ILX werd begin 2012 gepresenteerd en ging in 2014 onder het mes. Inmiddels zijn we vier jaar verder en in plaats van een nieuw model lanceert Acura nu een grondig bijgewerkte variant van de sedan.

De op de Noord-Amerikaanse sedanversie van de vorige generatie Honda Civic gebaseerde ILX krijgt een volledig nieuwe, nu 'snavelloze' neus aangemeten. De ILX was namelijk, net als zijn grote broers voordat ze werden vernieuwd, voorzien van een vrij dichte grille die aan weerszijden werd geflankeerd door geknepen koplampunits. Net als de TLX en RLX krijgt de ILX nu de 'Diamond Pentagon Grille' die op de Precision Concept debuteerde. Acura gaat nogal hardhandig te werk, want ook de volledige achterkant is nieuw. In de nieuwe achterklep zijn eveneens nieuwe lichtunits aangebracht. Tevens gaat het bumperwerk rondom volledig op de schop.

Vanbinnen monteert Acura nieuwe sportstoelen en uiteraard kan de boel afgewerkt worden met nieuwe materialen. Tevens wordt de infotainment vervangen door een systeem dat om kan gaan met zaken als Android Auto en Apple Car Play. Iedere ILX beschikt standaard over zaken als Lane Keeping Assist, een noodremsysteem, Road Departure Mitigation, Forward Collision Warning en adaptieve cruise control.

Aan de aandrijflijn wordt verder niet gesleuteld en dat betekent dat de ILX gewoon nog leverbaar is met de 204 pk sterke atmosferische 2,4-liter grote viercilinder, een blok dat gekoppeld is aan een achttrapsautomaat met dubbele koppeling. De vanafprijs van het pre-faceliftmodel ligt op grofweg 24 mille.