Faillissement ligt op de loer Heeft GM in Zuid-Korea nog kans van slagen?

Er verzamelen zich steeds meer donkere wolken boven de verlieslijdende tak van General Motors in Zuid-Korea. Na de sluiting van één van de vier fabrieken in het werelddeel lijkt het hek van de dam te zijn, want nu wordt er zelfs gesproken over een eventueel faillissement. Is de zaak nog te redden?

600 miljoen dollar: zoveel is er aan het einde van deze maand nodig om alle fabrieksarbeiders te compenseren voor hun vertrek. Ruim 1.100 werknemers kozen namelijk voor een vrijwillige ontslagregeling na de sluiting van een fabriek door GM Korea. Een zware last voor het bedrijf, dat al enige tijd kampt met grote verliezen. De teruglopende verkopen waren dan ook de reden voor het sluiten van de fabriek.

De sluiting lijkt het begin van het einde, want in de tweede maand van dit jaar daalde de totale afzet van voertuigen met 19 procent. De export daalde in februari met 9 procent, de verkopen in Zuid-Korea zelfs met respectievelijk 48 procent. Moederbedrijf GM heeft een groot reddingsplan van enkele miljarden achter de hand, maar de Amerikanen willen dit alleen gebruiken als de vakbonden instemmen met bepaalde versoberingen van de arbeidsvoorwaarden. Ook wil General Motors de hulp inschakelen van de Zuid-Koreaanse overheid. De minister van financiën gaf gisteren echter aan dat de Koreaanse tak van het autobedrijf alleen hulp krijgt als het bedrijf op de lange termijn op eigen benen kan staan. Dat meldt Seeking Alpha.

Vandaag verschijnt er volgens Reuters echter toch een stipje aan de horizon. Grootaandeelhouder Korea Development Bank (KDB) heeft namelijk bij het persbureau verklaard dat het op 27 april een voorlopige deal zal ondertekenen om GM Korea uit het slop te trekken. KDB heeft 17 procent van de Zuid-Koreaanse eenheid in het bezit en is daarmee na GM (77 procent) de grootste aandeelhouder. KDB is van plan om ruim 460 miljoen dollar aan financiële hulp in het bedrijf te stoppen. Daarmee sluit de grootaandeelhouder aan bij de toegezegde 2,8 miljard dollar van GM. Zou daarmee het bedrijf met bijna 16.000 werknemers gered zijn? De tijd zal het moeten leren.