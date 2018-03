Gesteggel om blauwe stickers Hamburg eerste Duitse stad met dieselverbod

Meteen nadat de Duitse rechtbank oordeelde dat steden indien nodig een rijverbod voor dieselauto’s op mogen of zelfs moeten leggen, gaat Hamburg over tot zo’n maatregel. De verwachting is dat meer steden volgen, al is de manier waarop de nieuwe regels gehandhaafd worden nog niet helemaal duidelijk.

Het inrijverbod voor diesels in Hamburg geldt voor auto's die niet aan de meest actuele Euro 6-norm voldoen (grofweg vanaf 2014) in twee straten van de stad: een gedeelte van de Max-Brauer-Allee en een stuk van de Stresemannstraße. Bijzonder is dat het verbod op 'oudere' diesels daar al in april van kracht wordt, zodat dieselrijders nog maar een paar weken de tijd hebben om een oplossing te bedenken. Dat zijn er nogal wat: volgens onze collega's van Autobild voldoet 70 procent van de 335.943 geregistreerde dieselvoertuigen in Hamburg niet aan de Euro 6-norm. Dat uitgerekend Hamburg als eerste met een dieselverbod komt is opmerkelijk, want de havenstad is tot op heden één van de laatste Duitse steden zonder een milieuzone.

De handhaving is een interessante kwestie. Tot nu toe gaat de controle voor Duitse milieuzones aan de hand van de bekende rode, gele of groene sticker op de voorruit, maar het groene exemplaar geldt voor meer auto's dan alleen Euro 6-exemplaren en maakt daarin geen onderscheid. Daarom gaan er stemmen op om een vierde 'umweltplakette' te introduceren. Een blauwgekleurde sticker zou alleen worden toegepast op voertuigen die wel aan de Euro 6-norm voldoen, waarbij een lichtblauwe sticker nog wordt genoemd als een alternatief voor voertuigen die achteraf zijn omgebouwd om aan deze norm te voldoen. De kersverse verkeersminister Andreas Scheuer voelt hier echter niets voor, omdat zo'n sticker een wildgroei aan inrijverboden in de hand zou werken en bovendien slecht nieuws is voor eigenaren die een auto bezitten zonder het inmiddels felbegeerde Euro-label. Zonder de stickers zal de controle middels steekproeven moeten gebeuren en lijkt de pakkans voor rijders van een oudere diesel dus minimaal.

De verwachting is dat onder meer Stuttgart het voorbeeld van Hamburg zal volgen, zij het later dit jaar en wellicht in een iets mildere vorm. De verwachting is dat veel steden voor een geleidelijker invoering lijken te kiezen, maar uiteindelijk zijn diesels van voor de Euro 6-norm in veel plaatsen de pineut. BMW biedt klanten onder bepaalde voorwaarden zelfs al de mogelijkheid om een diesel om te ruilen voor een vergelijkbaar benzine-exemplaar.