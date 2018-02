Slideshow

GSi-label Opel nadrukkelijk naast OPC Corsa GSi komt, maar niet naar Nederland

Op de IAA in Frankfurt presenteerde Opel de Insignia GSi. Roy Kleijwegt maakt er momenteel in Frankrijk z’n eerste kilometers mee en leert daar dat het GSi-label nadrukkelijk naast het OPC-label zal worden gebruikt.

'Onder' is misschien beter geschikt dan 'naast', want GSi's zijn nadrukkelijk minder krachtig en spectaculair dan OPC's. De nieuwe Insignia GSi is met z'n 260 pk dan ook merkbaar minder krachtig dan de 'oude' Insignia OPC, wat bij de lancering van de GSi nog tot de nodige vraagtekens leidde. Inmiddels is duidelijk dat de terugkomst van de naam GSi niet betekent dat OPC het veld moet ruimen.

Een Insignia OPC zou dus nog altijd kunnen verschijnen, al is daar op dit moment nog niets over bekend. Wel is duidelijk dat er een GSi-versie verschijnt van de huidige Corsa, dus voordat het nieuwe, door PSA-techniek ondersteunde model verschijnt. Die auto komt onder de OPC in het gamma en beschikt wellicht over de 150 pk sterke 1.4 die vorig jaar in Duitsland in de Corsa S werd gelepeld. Voor de Nederlandse markt maakt dat allemaal niets uit, want aan ons land gaat de subtopper voorbij. De importeur meldt dat de auto in het Nederlandse belastingklimaat lastig concurrerend kan worden geprijsd. Lees: de bpm zou de auto te duur maken. De Insignia GSi komt wel, maar heeft ook last van de belastingregels: de auto kost hier minimaal €64.999.