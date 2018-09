94 Ah maakt plaats voor 120 Ah Grotere accu's voor BMW i3 en I3s

BMW komt met een update voor de BMW i3. Het is niet zo'n rigoureuze facelift als vorig jaar zomer, maar nu puur op technisch vlak. Een nieuw accupakket brengt de elektrische BMW voortaan een stuk verder.

In de huidige BMW i3 vinden we na zijn laatste facelift in 2017 een 33 kWh-batterij onder BMW's modelnaam '94 Ah'. Binnenkort wordt deze afgelost door de krachtiger batterij met 42,2 kWh: de 120 Ah. De i3 en de sinds augustus 2017 leverbare i3s komen nu na WLTP-metingen 235 tot 255 en 235 tot 245 kilometer ver. Met de nieuwste batterij neemt dat toe naar respectievelijk 285-310 kilometer met de reguliere i3 en 270 tot 285 kilometer met de sportievere i3s. Daarmee trekt BMW het verschil met de concurrentie weer een beetje recht. Ter vergelijking: de basisversie van een Hyundai Kona Electric beschikt over een 135 pk en 395 Nm sterke elektromotor, die aan een 39,2 kWh groot accupakket is gekoppeld. De auto houdt het volgens de WLTP-cyclus 312 kilometer vol. In Nederland is echter alleen de 64 kWh-versie leverbaar, die volgens dezelfde metingen zelfs 482 kilometer ver moet komen. Uit recent testwerk van AutoWeek blijkt dat 450 tot 470 kilometer in de praktijk heel goed haalbaar is.

Met de update voor de i3 lanceert BMW gelijk een sportpakket, dat nu optioneel leverbaar is voor de normale i3. Het pakket omhult de sportieve ophanging die standaard zijn weg naar de i3s vindt met een gewijzigd onderstel, dempers en vering. De koets ligt daarmee 10 mm dichter bij de grond. 20-inch lichtmetaal en zwarte wielkastranden maken het geheel af. Daarnaast voegt BMW enkele nieuwe lakkleuren toe aan het kleurpalet, zoals een nieuwe variant van 'Jucaro Beige' en 'Frozen Grey'. Per aankomende november levert BMW de i3 met de sterkere accu's.