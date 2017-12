Slideshow

Grondig vernieuwd: Hyundai Grand Starex Ook bestelbus onder mes

Hyundai heeft de Grand Starex op de snijtafel gelegd, een auto waarvan we de bestelversie in Nederland als H300 kennen.

Eerder dit jaar werd in Maleisië een gefacelifte variant van de Grand Starex Royale gepresenteerd. Nu heeft Hyundai een grondigere update doorgevoerd op de conventionelere Grand Starex, een auto die onderhuids nog nagenoeg identiek is aan de bestelbus die bij ons in 2008 als H300 op de markt verscheen. In andere markten komen we aanduidingen tegen als i800, H1 en iLoad.

Nog altijd dezelfde generatie Grand Starex dus, maar wel eentje die vanbuiten heftig is aangepakt. Deze personenbus, ook te krijgen als negen-, elf- en twaalfzitter, krijgt een compleet nieuwe voorzijde met een hoge, moderndere Hyundai-neus. De hogere neus moet de voetgangersveiligheid ten goede komen. Hyundai meldt dat ook een gefacelifte variant van de bestelversie in het vat zit. Onder de kap ligt nog altijd een 136 pk sterke 2,5-liter grote CRDi-dieselmotor, een blok dat ook in de Nederlandse H300 ligt. Opvallend is het volledig nieuwe interieur dat in de Grand Starex is geplaatst, het volledige dashboard is nieuw en oogt stukken moderner én chiquer dan het huidige binnenste.