Gouden Stuurwiel 2017: de winnaars De beste auto's van 2017

Een spannend moment voor de autowereld. De Europese automedia van de AutoBild-groep maken namelijk de winnaars van een Gouden Stuurwiel bekend. Dit zijn ze!

De prestigieuze award die het Gouden Stuurwiel heet, wordt natuurlijk niet zomaar uitgereikt. 52 juryleden uit 18 landen rijden in het kader van deze verkiezing in totaal zo'n 45.000 kilometer over het testcircuit van Fiat en Pirelli in het Italiaanse Balocco. Zij beoordelen de 42 deelnemende auto's – die overigens allemaal dit jaar nieuw of vernieuwd zijn – op comfort, rijgedrag, design, ruimteaanbod, connectiviteitsmogelijkheden en 'value for money'. De kandidaten worden onderverdeeld in segmenten, waarna er vijf auto's met een hoofdprijs vandoor gaan. We zetten ze voor je op een rij.

Compacte klasse

In de compacte klasse is het de Opel Ampera-e die er met de hoofdprijs vandoor gaat. Opels EV scoort punten met zijn interieurruimte en het rijplezier dat de stekker-Opel biedt. Plek twee is voor de Volkswagen Polo, gevolgd door de Ford Fiesta en Honda Civic op plek drie en vier.

Compacte SUV's

SUV of cross-over, het wordt tegenwoordig allemaal op één hoop geveegd. In deze categorie komt al het compacte 'hoogpotige' voorbij en hier is het Skoda's Karoq die boven aan het ereschavot eindigt. De Tsjech scoort vooral punten met zijn rijeigenschappen en infotainment. Op plek twee komt Toyota's C-HR binnen, een auto die veel punten binnen weet te halen met zijn vormgeving. Plek drie en vier zijn voor respectievelijk de Mitsubishi Eclipse en de Jeep Compass.

Grote SUV's

Hoewel Audi's Q5 designtechnisch geen bakens weet te verzetten, scoort de SUV in de overige categorieën dermate goed dat hij in dit segment de titel pakt. De technici delen veel punten wegens zijn onderhoudsvriendelijkheid en 'verwachte lage onderhoudskosten'. De Range Rover Velar komt binnen op plek twee, gevolgd door de Alfa Romeo Stelvio op de derde plek en de Volvo XC60 als hekkensluiter.

Midden- en topklasse

De Volkswagen CC heeft opvolging gevonden in de Arteon en het is die auto die in de midden- en topklasse volgens de jury de scepter zwaait. De overwinning is overigens nipt, de auto scoort slechts twee punten meer dan de excentrieke Kia Stinger, die vlak achter de Arteon op de tweede plek eindigt. De derde positie is voorbehouden aan BMW's 5-serie. De Opel Insignia valt buiten het podium.

Sportief

Van alle 20 kandidaten die de afvalrace naar de finale haalden, is de Porsche Panamera Sport Turismo de absolute winnaar. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de nieuwe variant van de Panamera in zijn segment op de troon zit. Ook in de categorie 'Sportief' gaat het immers om het totaalplaatje. De Honda NSX komt binnen op plek twee, gevolgd door de Aston Martin DB11 en Lamborghini Huracán op respectievelijk plek drie en vier.