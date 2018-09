Platform, sportauto en... stoel Gordon Murray Design presenteert techniek en T.43

Slideshow

Op deze site zijn we gewend om complete auto's te presenteren, maar dankzij Gordon Murray Design gaat het vandaag even anders. Het bedrijf presenteert onder meer een complete technische basis voor een sportauto.

Op deze site zijn we gewend om complete auto's te presenteren, maar dankzij Gordon Murray Design gaat het vandaag even anders. Het bedrijf presenteert onder meer een complete technische basis voor een sportauto.

Gordon Murray Design kan je kennen van de iStream-technologie, waarvan onder meer ook de nieuwe TVR Griffith gebruikmaakt. IStream betekent dat een aluminium frame als basis wordt gebruikt voor koolstofvezel panelen. Het resultaat is een constructie die buitengewoon licht moet zijn en bovendien eenvoudig te produceren is. Murray stelt dat een gewichtsbesparing tot 50 procent haalbaar is.

Onder de vlag van Gordon Murray Automotive (GMA) presenteert Murrays innovatieve bedrijf nu iStream Superlight, een platform dat volgens het bedrijf als basis kan dienen voor een breed scala aan voertuigen. Van sportauto tot bestelbus, alles is volgens de Britten mogelijk. Om de mogelijkheden te demonstreren presenteert men op basis van 'Superlight' de T.43, sportauto die nog geen gezicht heeft gekregen. Deze auto zou bij een gewicht van 850 kg 220 pk leveren uit een niet nader omschreven 1.5 driecilinder. Gezien die specificaties zou het om de motor uit de Ford Fiesta ST kunnen gaan, een driepitter die in die auto tot 200 pk komt. Het nog mysterieuze voertuig is 3.640 mm lang, 1.750 mm breed en heeft een wielbasis van 2.500 mm en de auto die hierop wordt gebaseerd moet volgens de bedenkers van het frame uitblinken in sportieve rijeigenschappen, maar dankzij z'n bouwwijze ook in zicht rondom en bagageruimte.

GMA wil z'n technische basis niet beperken tot producten die in eigen beheer worden gemaakt, maar ook gaan verkopen aan andere (kleine) autobouwers. Dat de bijzondere bouwwijze van het bedrijf breed kan worden toegepast, blijkt wel uit het derde product dat de Engelsen ons vandaag voorschotelen: een autostoel. Ook deze stoel is gortendeels opgebouwd uti composietmateriaal en zou daardoor zo'n 30 procent lichter zijn dan een vergelijkbare, maar op een traditionelere wijze opgebouwde stoel.