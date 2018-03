Slideshow

GMC presenteert nieuwe Sierra Sierra volgt en overtreft Silverado

GMC heeft eindelijk zijn nieuwe Sierra gepresenteerd. De nieuwe generatie pick-up doet een aantal dingen anders dan de auto waarop hij is gebaseerd.

In december vorig jaar maakten we kennis met een nieuwe generatie Chevrolet Silverado en vanaf dat moment kon het aftellen naar een nieuwe Sierra beginnen. De Sierra is immers GMC's versie van de Silverado met een eigen voor- en achterzijde.

De GMC Sierra valt net als de Silverado een stuk af ten opzichte van zijn voorganger. Bij de Sierra ligt de minimale gewichtsbesparing, dankzij de toepassing van aluminium, op 163 kilo. GMC voegt een bijzondere optie toe aan zijn nieuwe pick-up. De auto is, in tegenstelling tot de Silverado, namelijk leverbaar met een uit koolstofvezel vervaardigde laadbak. Daarmee is het de eerste pick-up die met een dergelijke bak beschikbaar komt. De gewichtsbesparing neemt hiermee met nog eens 28 kilo toe.

Verder levert GMC standaard de zogeheten MultiPro Tailgate op de Sierra, een klep die op meer dan slechts een manier te openen is. De Sierra wordt standaard geleverd met een telefoonapplicatie waarmee de verlichting van een aanhanger is te testen. Verder is de auto rondom voorzien van camera's om de boel beter in de gaten te kunnen houden.

GMC presenteert de Sierra direct als luxueuze Denali-veriant. In het interieur noemen we in die variant niet alleen een digitaal instrumentarium, maar ook een 8-inch infotainmentscherm. GMC monteert verder een kleuren head-up display, een multifunctionele binnenspiegel (er zit een display in verwerkt) en een hele trits veiligheidssystemen op de Denali.

Op de motorenlijst staan dezelfde blokken als bij de Silverado. Dat betekent dat ook de Sierra beschikbaar komt met nieuwe 5,2- en 6,2-liter grote V8, achtcilinders die voorzien zijn van actieve cilinderuitschakeling. Interessanter wellicht is de komst van een dieselmotor, een 3,0-liter zes-in-lijn. Deze zelfontbrander is net als de 6,2-liter benzinevariant standaard gekoppeld aan een tientrapsautomaat.