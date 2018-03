Hoog op kleine poten GMC gaat off-road met Sierra AT4

Slideshow

GMC neemt een speciale versie van de gloednieuwe Sierra mee naar New York. De Sierra AT4 is de eerste van een hele reeks offroadmodellen van het merk.

General Motors' SUV- en truckmerk GMC presenteerde in maart een nieuwe Sierra. Het zustermodel van de Chevrolet Silverado oogt in AT4-trim nog indrukwekkender dan gewoonlijk en dat is best een prestatie. GMC monteert een 'lift kit' waarmee de pick-up dik vijf centimeter hoger op de poten staat, offroadschokdempers, speciale wielen, donker uitgevoerde interieurdetails en verschillende elektronische terreinhulpjes. Ook is het interieur anders afgewerkt dan in andere Sierra's, is vierwielaandrijving uiteraard standaard en zijn er speciale terreinbanden. Die zijn standaard om 18-inchwielen gemonteerd en dat oogt wellicht wat klein onder de verder zo imposante GMC. 20-inch behoort ook tot de mogelijkheden.

De GMC Sierra AT4 wordt standaard geleverd met een 5,3-liter V8, maar is optioneel te verkrijgen met een 6,2-literblok of een 3,0-liter zes-in-lijn-dieselmotor. De ingenieuze Multipro-Tailgate, waarmee de achterklep ook dienst kan doen als onder meer werktafel en trap om in de bak te komen, is standaard. De Sierra is de eerste GMC met het AT4-label, maar niet de laatste. GMC meldt dat er in de toekomst van ieder model in de line-up een op terreinrijden toegespitste AT4-variant zal verschijnen.