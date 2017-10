Slideshow

GM schikt in contactslot-debacle 120 miljoen voor 49 staten

General Motors is tot een schikking gekomen in de zaak met de foutieve contactsloten, een probleem dat al in 2014 op grote schaal de kop op stak. Met 120 miljoen dollar worden claims uit bijna alle staten ‘afgekocht’.

120 miljoen lijkt veel, maar het is een schijntje in vergelijking met de bedragen die GM in het verleden aan het oplossen van de contactslot-ellende heeft gespendeerd. Zoals hier te lezen valt, werd het eerste probleem met een contactslot van General Motors in 2001 gesignaleerd. De veiligheidsrisico's werden toen echter nog lange tijd onder tafel geschoven, pas in 2014 werd het probleem wereldberoemd en begon het schuiven met enorme bedragen. Een gigantische terugroepactie van zo'n 2,6 miljoen auto's, 2,5 miljard aan schadevergoedingen en schikkingen en drie jaar later is het probleem nog altijd niet de wereld uit.

Reuters meldt dat de met 120 miljoen dollar claims van 49 staten en het 'District of Columbia' (Washington D.C.) worden afgewend. Behalve de betaling van het bedrag blijft General Motors verplicht om haar klanten op openstaande terugroepacties te wijzen en auto's die erbij betrokken zijn, te repareren. Naar verluidt wordt het defect aan het contactslot in verband gebracht met in totaal 124 doden en 275 gewonden.