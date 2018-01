Slideshow

GM presenteert de Cruise AV Geamputeerde Bolt

General Motors is onder de noemer Cruise Automation volop bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Binnenkort presenteert de Amerikaanse gigant de Cruise AV, een auto die afgaande op de eerste beelden een Bolt zonder stuurwiel is.

Dat is interessanter dan het lijkt, want dit zou zomaar eens de eerste 'normale' auto kunnen zijn zonder enige vorm van stuur, pedalen of andere bedieningselementen. Concept cars zonder deze items zijn er wel geweest, maar die hebben steevast een uitzonderlijk futuristisch interieur dat in veel gevallen voor meer dan de helft uit scherm bestaat. Niets van dat alles in de Cruise AV, die stukken realistischer oogt. Het behoorlijk alledaagse dashboard is simpelweg ontdaan van z'n stuurwiel, pook en pedalen en ook de achteruitkijkspiegels ontbreken. Dat heeft interessante gevolgen. Zo is het linker deurpaneel eenvoudiger uitgevoerd en ontbreekt hier de mogelijkheid om alle ramen te kunnen bedienen. Dit is immers niet meer de plaats van de bestuurder. Daarmee is het geheel, op de knoppen-indeling op de middenconsole na, volmaakt symmetrisch.

General Motors is al jaren bezig met de ontwikkeling van autonome auto's en zet hiervoor steevast de Bolt in. De Cruise AV is de volgende stap en de eerste generatie die zonder stuurwiel de weg op moet worden gestuurd. Dat gaat volgens de Amerikaanse fabrikant in 2019 gebeuren. De autonome Bolts rijden in Californië en Israël rond en zijn binnenkort ook in New York te zien.