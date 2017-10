Slideshow

GM gaat autonoom in New York City Manhattan per zelfstandige Bolt

General Motors gaat autonome auto’s testen in hartje Manhattan. Het is daarmee de eerste autofabrikant die op deze plek op grote schaal met zelfstandig rijdende auto’s aan de slag gaat.

Of een autofabrikant in een bepaalde staat wel of niet met autonome auto's aan de slag gaat, hangt grotendeels af van de regelgeving in die staat. In de afgelopen periode zijn steeds meer staten met een pakket regels gekomen om het autonome testwerk te legaliseren en autofabrikanten impliciet uit te nodigen. New York is daarop geen uitzondering, maar The Verge meldt wel dat het testen van autonome auto's nergens zo strikt is gereguleerd als hier. Dat er te allen tijde een persoon achter het stuur moet zitten is niet zo bijzonder, maar dat iedere route op nauwkeurige wijze aan de overheid bekend moet worden gemaakt én er in sommige gevallen zelfs politiebegeleiding vereist is, is uniek voor New York.

Dat weerthoudt General Motors er niet van om haar autonome technieken, die verzameld zijn onder de naam Cruise Automation, in New York City uit te proberen. Het zal gaan om tests met Chevrolets Bolt die in staat zijn op Niveau 4 autonoom door het verkeer te gaan. Dat betekent dat menselijk ingrjipen alleen onder extreme omstandigheden vereist is. GM heeft grootste plannen met deze bijzondere Bolts: volgend jaar moeten er duizenden exemplaren in gebruik zijn.