Glickenhaus teast nieuwe supercar Driezitter met 650 pk?

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) wekt op z’n Facebookpagina de indruk aan een nieuwe supercar te werken. Het model zou over 650 pk en een opmerkelijke stoelconfiguratie beschikken.

SCG presenteerde in 2016 nog de 003S en werkte daarnaast mee aan de onlangs gepresenteerde Apollo IE. Dat weerhoudt het Amerikaanse bedrijf er blijkbaar niet van aan nog een model te werken. Op de Facebookpagina van de autobouwer toont James Glickenhaus een drietal afbeeldingen waarop duidelijk de neus van een tot nu toe onbekende sportauto te zien is. Daarbij wordt de vraag gesteld hoe een eventuele nieuwkomer eruit zou moeten zien, maar het antwoord lijkt al in de vraagstelling verborgen te liggen.

SCG 'belooft' op die manier dat het om een lichtgewicht auto met uit carbon opgetrokken koetswerk zal gaan. De motor zou 650 pk leveren, met de toevoeging dat het maximale toerental erg hoog ligt. De kans is daarmee groot dat de nieuweling, in tegenstelling tot die 003S, over een atmosferisch blok beschikt. Het blok wordt gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Bijzonder is dat er daarnaast wordt gefluisterd dat de auto een driezitter is, wat herinneringen oproept aan de legendarische McLaren F1. Zelfs naar een prijsstelling wordt al geknipoogd: de nieuwe 'SCG' zou zo'n 400.000 dollar gaan kosten ,uiteraard voor belastingen.