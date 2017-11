Slideshow

Glickenhaus presenteert SCG 004S Toegankelijk is relatief

Ruim twee jaar geleden presenteerde Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) de 003S én de 003C. Die zo'n twee miljoen dollar kostende exoten krijgen nu gezelschap van een nieuw familielid: 004S.

Deze 004S is prijstechnisch stukken toegankelijker dan de in 2015 gepresenteerde 003S. Waar laatstgenoemde voor zo'n twee miljoen dollar over de toonbank ging, vraagt Scuderia Cameron Glickenhaus voor deze 004S zo'n 400.000 dollar. Voor dat bedrag krijg je nog altijd iets behoorlijk bijzonders.

De SCG 004S is dankzij een uit koolstofvezel opgetrokken chassis zo'n 1.180 kilo wegende driezits supercar met een stoelindeling in de stijl van McLaren F1. Ook hier zit de bestuurder dus in het midden van de auto. De 004S wordt voortgestuwd door een van twee turbo's voorziene 5,0-liter grote V8 die 650 pk en 750 Nm naar de achterwielen stuurt. Schakelen geschiedt met een handgeschakelde zesbak. Optioneel is een sequentiële transmissie te krijgen. Hoe rap de 004S met deze hardware is, houdt SCG nog even onder de pet.

SCG heeft serieuze plannen. De kleine Amerikaanse fabrikant wil uiterlijk in 2021 jaarlijks 250 auto's bouwen.