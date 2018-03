Slideshow

Glickenhaus daagt concurrentie uit Over de Beringzee!

Supercarfabrikant Scuderia Cameron Glickenhaus daagt met z’n terreinauto ‘Boot’ alle grote autofabrikanten uit voor een monstertocht. Over land, maar ook over zee!

Het bedrijf, dat onder meer verantwoordelijk was voor de SCG 004S, daagt op Facebook "Ferrari, Lamborghini, Bentley, Land Rover, Volvo, Jaguar, Ford, GM, Dodge, Audi, Porsche, Alfa, Maserati, Jeep, Mercedes en elke andere SUV-bouwer" uit voor een tocht rond de wereld. Het bedrijf, dat voorzichtig voorbij lijkt te gaan aan het feit dat Ferrari nog geen SUV in het gamma heeft, wil in de zomer van 2020 van start gaan op Times Square in New York. Vandaar gaat het westwaarts totdat, ongetwijfeld ergens in Canada, de Beringstraat wordt bereikt. Daar kiezen de deelnemende voertuigen in het droombeeld van SCG het ruime sop, wat betekent dat de auto's over amfibische eigenschappen moeten beschikken. De auto die de voor Nederlanders erg toepasselijke naam 'Boot' draagt, is daarvoor afgaande op de plaatjes uitgerust met nogal opvallende drijvers en buitenboordmotoren. Eenmaal aan de overkant wordt de tocht voortgezet door Rusland, om via Peking en St. Petersburg in Parijs te eindigen. Het diner wordt vervolgens betaald door Glickenhaus, beloven de ambitieuze Amerikanen.

Scuderia Cameron Glickenhaus heeft niet voor het eerst wilde plannen. Met de Boot wilde het bedrijf namelijk eerder al een vulkaan van 7.000 meter beklimmen, wat een wereldrecord zou zijn.