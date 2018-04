Elektrische samenwerking Gleagle EX3 debuteert in China

Een hier praktisch onbekend samenwerkingsverband tussen twee Chinese autofabrikanten heeft een nieuwe elektrische cross-over opgeleverd: de Gleagle EX3.

De Chinese kolos Geely had tot voor kort een portfolio dat uit diverse submerken bestond. Eén daarvan was Gleagle, een merk waarmee Geely vooral prijstechnisch aantrekkelijke modellen verkocht. Inmiddels voert Geely Motors, het merk Geely binnen het concern dus, deze typisch Chinese modellen simpelweg onder de vlag van 'Geely', maar de merknaam Gleagle is niet helemaal dood. In het thuisland heeft Geely namelijk een samenwerkingsverband met Kandi Technologies, een relatief kleine Chinese fabrikant van elektrische auto's. Dat samenwerkingsverband bouwt nog wel auto's onder de naam Gleagle en tijdens Auto China in Peking is de EX3 gepresenteerd.

De EX3 is een compacte elektrische cross-over die volgens zijn scheppers over een 41,5 kWh groot accupakket beschikt, waarmee de auto 300 kilometer moet kunnen rijden op een acculading. De topsnelheid ligt op een zeer bescheiden 120 km/h. De EX3 moet in staat zijn om in 6 tellen naar een snelheid van 50 km/h te sprinten. De compacte cross-over meet 4 meter in de lengte, is 1,76 meter breed en 1,58 meter hoog.

Het concern Geely kennen we verder natuurlijk van merken als Lynk & Co, Volvo, Lotus en Proton van de Chinese gigant.