Giannini 350 GP4 gepresenteerd 4C-genen in straatracertje

Het Italiaanse Giannini Automobili heeft een nieuw project klaar: de Giannini 350 GP4. Een vierwielaangedreven Fiat 500 met... 350 pk!

Giannini Automobili voegde in een eerder stadium al de Giannini 350 GP aan zijn portfolio toe, een extreem uitgebouwde Fiat 500 met wel heel bijzonder DNA. De stadsauto heeft de 1.742 cc grote viercilinder van de Alfa Romeo 4C als krachtcentrale, een motor die ook in de 500 een plek krijgt achter de voorstoelen. Waar die vierpitter in de 4C goed is voor 240 pk, levert hij in Giannini's creatie een heftige 350 pk. Dat vermogen gaat naar - jawel - de achterwielen. Grote delen van de 4C-ophanging werden gebruikt om de compacte Italiaan fatsoenlijke houvast te geven. Van de 350 GP is nu een nieuwe variant gepresenteerd: de Giannini 350 GP4!

De 350 GP4 wordt eveneens aangedreven door de 350 pk sterke viercilinder, al is de configuratie helemaal anders. Het blok ligt in het geval van de GP4 namelijk gewoon voorin. Het blok stuurt z'n kracht naar alle vier de wielen. Het feit dat de krachtbron niet meer achter de voorstoelen, zorgt ervoor dat er weer gewoon plek is voor een achterbank. Het prijskaartje? Een bepaald niet malse € 150.000...