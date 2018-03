Slideshow

Gespot: nieuwe Karma Revero Opvolger Fisker Karma behoudt zelfde interieur

In 2011 verscheen de Fisker Karma bij ons op de weg. Na een overname van het merk, ging het model sinds 2016 onder Chinese vleugels als Karma Revero door het leven. Van de vernieuwde versie van dié auto duiken er nu spionagebeelden op.

Wat bij de beelden opvalt, is dat de tekenaars bij Karma Automotive sterk vasthouden aan het oude ontwerp. De lange neus, brede heupen en dan vrij korte kont zullen ook de volgende Revero sieren. Wel zijn de neus en kont van de Karma flink afgeplakt, dus daar kunnen we wijzigingen verwachten. In het interieur, dat nu ook te zien is, lijkt vooralsnog weinig te veranderen. Het dashboard op de foto's is nagenoeg identiek aan die van de Fisker Karma die we nu al zeven jaar kennen.

Naast de Revero komt Karma Automotive ook met een kleiner model: de Atlantic. In de wandelgangen wordt er gesproken van een komst in 2019. Deze naam kennen we al sinds het Fisker-tijdperk, maar zou alsnog op de planning staan. Ook de onthulling van de vernieuwde Revero staat voor volgend jaar op de agenda.

Wie overigens graag een Fisker Karma wil hebben, doet er goed aan nu actie te ondernemen. Eind dit jaar verliezen de laatste exemplaren namelijk hun 0-procent-bijtelling-status.