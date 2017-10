Slideshow

Gesnapt: Porsche Mission E in productietrim Elektrische wapen uit Stuttgart

Twee jaar geleden lanceerde Porsche de Mission E, een vooruitblik op een elektrische Porsche die nog voor 2020 op de markt komt. Nu is de auto in productietrim opgedoken.

Het is geen geheim meer dat Porsche werkt aan een volledig elektrische inzending, een auto waarin we in 2015 tijdens de IAA van Frankfurt in de vorm van de Mission E al een voorproef op kregen te zien. Inmiddels zijn we aanbeland in de laatste maanden van 2017 en wordt het toch echt tijd dat Porsche aan een productieversie denkt. Dit ingepakte productiemodel wijst er gelukkig op dat de knappe koppen in Stuttgart de auto niet vergeten zijn.

Dat is natuurlijk niet zo gek ook. Porsche gaf kort na de lancering studiemodel Mission E al aan dat de auto nog voor 2020 op de markt moet komen. De concept-car was door Porsche voorzien van twee elektromotoren die gezamenlijk meer dan 600 pk naar alle vier de wielen sturen. Daarmee moest een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 3,5 tellen geklaard kunnen zijn. Een theoretische actieradius van 500 kilometer moest daarmee mogelijk zijn.

Het door onze spionagefotograaf gesnapte model lijkt in grote lijnen sterk op de concept-car die eraan voorafging. Uiteraard zijn de écht scherpe randjes er afgeslepen, al blijft het uitbundige achtersteven voor een groot deel intact. Aan de achterzijde vinden we overigens twee stortkokers, iets dat bij een EV niet helemaal logisch lijkt. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat Porsche de 'Mission E' - waarvan in de wandelgangen de naam Pajun gonst - ook als plug-in hybride op de markt brengt. Het valt niet uit te sluiten dat Porsche ook andere aandrijflijnen voor het model beschikbaar stelt. We wachten af.