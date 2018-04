Is dit de SV 'Jota'? Gesnapt: nóg extremere Lamborghini Aventador

Slideshow

Lamborghini heeft een ogenschijnlijk uiterst extreme Aventador losgelaten op de fameuze Nordschleife. Wij hebben de foto's!

Voordat Lamborghini technische en optische wijzigingen doorvoerde op de Aventador, stond de SV-uitvoering bovenaan de voedselketen in het leveringsgamma van het merk. Inmiddels is de Aventador aangescherpt en gaat de supercar als Aventador S door het leven. In die nieuwe gedaante is de Lamborghini 740 pk en 690 Nm sterk, 40 pk krachtiger dan voorheen en nog slechts 20 minder krachtig dan de al genoemde SV. Het lijkt erop dat Lamborghini nu druk in de weer is met het ontwikkelen van een nog heftigere uitvoering dan de SV, een smaak die volgens de geruchtenmolen best eens te toevoeging 'Jota' achter zijn naam kan krijgen.

De Jota, J in het Spaans, zou een historisch verantwoorde naam zijn. In de vroege jaren zeventig ontwikkelde Bob Wallace, testcoureur bij Lamborghini, de Miura Jota, een heftig gemodificeerde Miura die de 'J' achter zijn naam kreeg om aan FIA's J-regels te kunnen voldoen. De Miura Jota heeft slechts één jaar bestaan, daar het prototype in 1971 bij een ongeluk betrokken raakte en tot de laatste vezel affikte. Lamborghini besloot zelf om een handjevol exemplaren te bouwen, waarvan er vijf letterlijk omgebouwde Miuras SV waren. In de jaren negentig kwam Lamborghini met een Jota-pakket voor de Diablo SE30 waarmee de Italiaan werd omgetoverd in een niet-straatlegale circuitracer.

Tot zover de naam, die overigens niet officieel is bevestigd. De Aventador hier op de foto's heeft aangepaste aerodynamica en aan de achterzijde niet alleen een enorme achterspoiler, maar ook nog eens hoog uit de koets komende uitlaateindstukken, iets dat we kennen van de Hurácan Performante. Hoeveel vermogen de extreme Aventador gaat leveren, is nog niet bekend, maar reken maar dat het dichter bij de 800 pk dan 750 pk zal zijn.