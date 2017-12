Slideshow

Gesnapt: nieuwe Range Rover Evoque Blijft dicht bij origineel

De eerste kleine Range Rover die Land Rover ooit op de weg zette, is toe aan een nieuwe generatie. Vandaag is de tweede Range Rover Evoque voor het eerst buiten de deur te zien.

Nou ja, voor het eerst: Land Rover heeft de nieuwe Range Rover Evoque al eerder op pad gestuurd, al was de auto destijds nog verkleed als de huidige generatie. Overduidelijk is dat Land Rover trouw blijft aan het concept van het in 2011 gepresenteerde origineel. Dat betekent: een relatief compacte SUV met typisch Range Rover-design en een ietwat aflopende daklijn.

Land Rover sneed de driedeurs Range Rover Evoque eerder al uit het leveringsgamma en het ligt in de lijn der verwachtingen dat die variant bij de komst van de tweede generatie dus ook niet meer zal verschijnen. De achterlichten lijken breder door te lopen over de achterzijde en dat betekent dat het gedaan is met de relatief kleine exemplaren die de kont van de huidige Evoque sieren. Of Land Rover weer het lef toont om de eigenwijze Evoque Convertible terug te brengen, is onzeker.

Eerder liet Jaguar Land Rover al weten dat het van elk nieuw model dat het na 2020 op de weg zet een geëlektrificeerde uitvoering op de weg zet. Deze nieuwe Evoque verwachten we al begin 2019 op de markt, dus of ook daar een (plug-in) hybride of zelfs elektrische smaak van verschijnt, valt nog te bezien.