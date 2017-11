Slideshow

Gesnapt: nieuwe Opel Mokka X Van Gamma II naar EMP2

De Mokka X mag nog even mee, maar omstreeks 2019 zal een compleet nieuwe generatie het stokje van de cross-over overnemen. Het is die volledig nieuwe Opel Mokka X die nu al de deur uit is gestuurd.

De auto die in 2012 als Mokka op de markt verscheen, heet sinds begin vorig jaar Mokka X. Opel is voornemens die X op al zijn cross-overachtigen te plakken, vandaar dat ook de Grandland X en Meriva-opvolger Crossland X die letter achter hun namen hebben gekregen. Omstreeks 2019 verschijnt een compleet nieuwe Mokka X op de markt, een auto die met andere familiegenen op de markt komt.

Opel is immers opgegaan in de PSA Groupe en dat lijkt tot gevolg te hebben dat deze nieuwe Mokka X al met PSA-DNA op de markt komt. Het is nog even afwachten op welk platform deze ingepakte en op het oog iets plattere en langere Mokka X is geplaatst. Mocht de PSA Groupe het EMP2-platform, dat al voor de Grandland X wordt gebruikt, te groot vinden, dan wordt de tweede generatie Mokka op PSA's nieuwe CMP-platform geparkeerd. Die basis gaan we in een later stadium terugvinden onder de nieuwe generatie Peugeot 208, DS3 en dus ook de Opel Corsa. De productie van de nieuwe Mokka X vindt waarschijnlijk plaats in het Duitse Eisenach.

Onlangs presenteerde Opel zijn toekomstplan 'Pace!'. Daarin maakte het merk onder andere kenbaar dat vanaf 2024 elke nieuwe Opel gebruikmaakt van één van de twee platforms die de PSA Groupe in de schappen heeft liggen (CMP en EMP2). Opel kondigde al de komst van een nieuwe SUV aan, een auto die in 2019 op de markt komt en gebruikmaakt van de EMP2-basis. Of dat deze Mokka X is, valt nog niet met zekerheid te zeggen. Welke plannen Buick en Chevrolet met respectievelijk de Encore en de Trax hebben, is nog niet bekend.