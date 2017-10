Slideshow

Gesnapt: nieuwe Mercedes-Benz B-klasse Terugvechten tegen 2-Active Tourer

Mercedes-Benz werkt in het geniep hard aan een opvolger voor de huidige B-klasse. Met de derde generatie B-klasse komen de Duitsers met een passender antwoord op BMW's 2-serie Active en Gran Tourer.

MPV's zijn op hun retour, maar dat heeft BMW er niet van weerhouden om enkele jaren geleden zowel de 2-serie Active Tourer als de Gran Tourer op de markt te brengen. Die ruimtelijke Duitser heeft in de vorm van de B-klasse van Mercedes-Benz uiteraard een concurrent uit eigen land, al loopt de huidige B-klasse inmiddels op zijn laatste benen. De tweede generatie verscheen in 2011 op de markt en onderging eind 2014 een facelift. Inmiddels zijn we drie jaar verder en Mercedes-Benz werkt niet alleen aan een volledig nieuwe A-, maar ook aan een nieuwe B-klasse!

De derde generatie B-klasse die nu is opgedoken, moet volgend jaar op de markt verschijnen en Mercedes-Benz lijkt tot op zekere hoogte vast te houden aan het MPV-concept. Dat in tegenstelling tot geruchten die de indruk wekten dat de B-klasse zou worden omgevormd tot een meer cross-over-achtig model. Uit deze spionagefoto's valt op te maken dat de nieuwe B-klasse minder busjesachtig is vormgegeven dan het model dat momenteel in de showrooms staat. Onderhuids verwachten we dezelfde techniek tegen te komen als in de volledig nieuwe A-klasse die Mercedes-Benz volgend jaar op de markt brengt.

Omstreeks 2022 wil Mercedes-Benz in totaal tien nieuwe elektrische modellen in zijn line-up hebben. Het is goed denkbaar dat ook de B-klasse weer in volledig elektrisch aangedreven vorm op de prijslijsten komt te staan.

Verspreid over twee generaties heeft Mercedes-Benz sinds 2005 in ons land een kleine 30.000 B-klasses verkocht. In 2012 had het model zijn beste jaar. Toen werden 3.440 exemplaren verkocht.