Sportlimo mogelijk met Panamera Turbo-hart Gesnapt: nieuwe Audi S8

Slideshow

Een nieuwe A8 vraagt natuurlijk om een nieuwe sportief georiënteerde S8. Audi lijkt in ieder geval al met het testwerk van die versie begonnen.

Medio vorig jaar presenteerde Audi de huidige generatie A8, maar nog altijd moet Audi's topsedan het zonder S-versie doen. Een S8 zit wel degelijk in het vat en Audi is druk in de weer met het op zijn falie geven van die die sportieve variant.

De A8 is voorzien van vier uitlaateindstukken en is uitgerust met remmerij die afkomstig is van Audi Sport. Het bumperwerk dat op deze foto's zichtbaar is, wordt ongetwijfeld vervangen voor een sportiever ogende set. Wat er onder de kap ligt, is nog niet helemaal duidelijk, al ligt het voor de hand dat Audi de aandrijflijn van de Porsche Panamera Turbo onder het koetswerk verstopt. De vorige S8 was immers 520 pk sterk en dus zou de 550 pk en 770 Nm sterke 4,0-liter grote twinturbo V8 voor de bijna verplichte vermogenstoename zorgen. Naar verwachting laat de nieuwe S8 zich nog dit jaar voor het eerst officieel bekijken.