Gesnapt: mogelijke GTS voor Maserati Levante Pijlen gericht op Cayenne Turbo

De vorig jaar verschenen Maserati Levante is tot op heden alleen met zescilinders te krijgen. Het lijkt erop dat zich hier echter een nieuwe variant buiten de deur waagt. Met achtcilinder!

Wie het motorenaanbod van de in 2016 gelanceerde Levante doorspit, vindt daar slechts zescilinders. Op benzinevlak staan een 350 pk en een 430 pk sterke smaak op de bestellijst, terwijl dieselaars kunnen opteren voor een 275 pk sterke zelfontbrander. Met 430 pk is het natuurlijk verre van behelpen in de eerste SUV van Maserati, maar er is altijd plek voor meer spierkracht. In april vorig jaar liet een hooggeplaatste techneut bij Maserati al doorschemeren dat dat er best een V8 in de neus van de SUV zou kunnen komen te liggen. Het lijkt er sterk op dat die krachtigere variant, die dan logischerwijs GTS kan gaan heten, voor de lens van onze spionagefotograaf is verschenen.

Het blok zou afkomstig zijn van de Quattroporte GTS en dat betekent dat ook de Levante over een 530 pk en 710 Nm sterke 3,8-liter biturbo V8 komt te beschikken. Daarmee is Maserati beter in staat het publiek te bedienen dat nu voor een Porsche Cayenne Turbo zou gaan, een SUV die 550 pk uit een 4,0-liter V8 perst. De GTS-variant krijgt van de Italianen sportiever bumperwerk mee om zich te onderscheiden van zijn mindere potente broeders en zusters. We wachten af.