Gesnapt: Mercedes-AMG 'GT4' Sportieve CLS-broer onder GT-label

Mercedes-Benz is met een enorme vernieuwing en uitbreiding van zijn modellengamma bezig. Onderdeel van die expansiedrift is deze hagelnieuwe vierdeurs coupé!

De tijd vliegt, het is al bijna een jaar geleden dat Mercedes-AMG de GT Concept presenteerde op de beursvloer van Genève, wat uiterlijk betreft een vierdeursversie van de AMG GT waarmee Mercedes-Benz de Porsche Panamera het vuur na aan de schenen wil leggen. Nog dit jaar moet de productieversie, waarvan de naam nog niet vaststaat, op de markt verschijnen. Een onthulling verwachten we tijdens de Autosalon van Genève in maart.

In de al genoemde GT Concept deed een 4,0-liter grote V8 dienst als kloppend hart, een blok dat samen met een elektromotor goed was voor een vermogen van 805 pk. Of een degelijke aandrijflijn zijn weg vindt naar het productiemodel, valt nog te bezien. Wel maakt die 4.0 V8 zijn opwachting in de AMG 'GT4'. De op de foto's zichtbare versie is voorzien van de uitlaateindstukken van de de bekende AMG 63-smaken. De Mercedes-AMG E 63 S perst 612 pk uit een van twee turbo's voorziene variant van die 4.0 V8. Het is niet ondenkbaar dat Mercedes-Benz deze uitvoering inzet als vervanger van de vorige generatie CLS 63 AMG, aangezien die met de recente introductie van de CLS 53 niet terug lijkt te keren.

Meer Mercedes-nieuws komt de komende periode in de vorm van een nieuwe A-klasse, een A-klasse sedan, een opvolger van de CLA-klasse, een nieuwe B-klasse, een GLB-klasse, een nieuwe GLS-klasse, een nieuwe GLE-klasse, een heuse hypercar én een hele rits elektro-nieuwkomers die onder het EQ-label gevoerd gaan worden. De EQ C zal het stekkerspits afbijten, gevolgd door de EQ A.