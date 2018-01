Slideshow

Gesnapt: Jeep Wrangler pick-up Gladiator, Comanche of Scrambler?

Jeep heeft een volwaardige pick-upversie van de nieuwe Wrangler in de pijplijn zitten. Vandaag duikt die nieuwe variant van de Wrangler opnieuw op in testkostuum.

Al ruim voor de onthulling van de volledig nieuwe Wrangler werd duidelijk dat Jeep de auto voor het eerst ook als pick-up gaat voeren. De vierde generatie Wrangler is inmiddels gepresenteerd, maar het is nog een groot mysterie hoe de pick-upversie gaat heten.

Jeep heeft al jaren geen pick-up meer in het gamma, al is het merk geen vreemde van deze carrosserievariant. Zo werd begin jaren zestig de Gladiator op de markt gebracht, een model dat verspreid over diverse merken binnen het moederbedrijf tot de tweede helft van de jaren tachtig werd gebouwd. In de vorm van de Comanche werd tussen 1985 en 1992 een pick-upversie van de Cherokee geleverd. Dan is er nog de CJ-8, een in 1981 gelanceerde variant van de CJ-7 met een relatief kleine laadbak. Op die smaak was het Scrambler-pakket te bestellen, iets wat veel klanten dan ook deden en wat de CJ-8 uiteindelijk de bijnaam 'Scrambler' gaf.

Jeeps pick-up lijkt geen rivaal te worden van de Fords F-150 en Chevrolets Silverado van deze wereld. De auto lijkt eerder de degens te gaan kruisen met compactere pick-ups als de Ford Ranger - straks ook in de Verenigde Staten leverbaar - en de Chevrolet Colorado.

Het lijkt er niet op dat Jeep zijn nieuwe pick-up volgende week al presenteert. We zetten in op een onthulling later dit jaar.