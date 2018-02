Slideshow

Gesnapt: grote broer van Hyundai Santa Fe Achtzits gigant

De Kona is nog behoorlijk fris en de Santa Fe is pas helemaal kakelvers. Dat weerhoudt Hyundai er niet van om nóg een hoogpotige te ontwikkelen. Vandaag hebben we het eerste visuele bewijs van een SUV die een trede boven de Santa Fe wordt ingeschaald.

De splinternieuwe Santa Fe verschijnt als vijf- én als zevenzitter op de internationale markt. Dat is niet genoeg, zo lijkt het. Hyundai liet al weten dat het op termijn een achtzitter aan zijn modellengamma zou toevoegen en het is dat nieuwe model dat vandaag in test-outfit is gefotografeerd.

Deze nog naamloze kolos, die misschien Veracruz gaat heten, lijkt in grote lijnen sterk op de al gepresenteerde Santa Fe. De auto heeft een vergelijkbare voorzijde, met platte bovenste kijkers en een forse grille. Aan de achterzijde is te zien dat de daklijn verder doorloopt en dat de achterzijde meer rechtop staat. Zo weet Hyundai ongetwijfeld nog meer ruimte te creëren om tot een achtzitter te komen. Waar de Santa Fe horizontaal georiënteerde achterlichtunits heeft, is de verlichting achter op deze Koreaanse gigant verticaal geplaatst.

Op de Nederlandse markt hoef je de auto overigens niet te verwachten. Op de Amerikaanse markt moet deze Hyundai het opnemen tegen auto's als de Subaru Ascent.