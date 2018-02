Slideshow

Gesnapt: gefacelifte Fiat 500X Kleine update, nieuwe verlichting

Fiat is aan het testen geslagen met een ingepakte 500X. Het heeft er alle schijn van dat die auto spoedig onder het mes gaat.

Jeep werkt aan een opgewaardeerde Renegade en ook diens broer, de 500X, zal spoedig een kleine facelift ondergaan. Heel heftig lijken de aanpassingen, net als bij de Renegade, overigens niet te worden.

De voor- en achterkant van deze in het hoge noorden gefotografeerde 500X hangen behoorlijk fanatiek in de plakkers. Aan de achterzijde is de nieuwe verlichting al zichtbaar, units waarvan de invulling afwijkt van die van de 500X zoals we hem kennen. Verder zal Fiat de 500X op detail fijnslijpen. Zet in op subtiel aangepaste bumpers en nieuwe materialen in het interieur.

De 500X werd in 2014 officieel gepresenteerd, al konden we de auto al in 2012 voor het eerst zien. De 500X is door de jaren heen op detailniveau aangepast, maar zal spoedig dus een echte facelift ondergaan.