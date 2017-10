Slideshow

Gesnapt: gefacelifte Chevrolet Camaro Meer dan een modeljaarupdate

Chevrolet werkt achter de schermen hard aan een gemoderniseerde Camaro. Onze spionagefotograaf heeft een ingepakt testexemplaar vast weten te leggen.

Het is 2015 als Chevrolet de huidige generatie van de Camaro presenteert. De in het in de Amerikaanse staat Michigan gelegen Lansing geproduceerde muscle-caris pas kort op de markt, maar zijn scheppers hebben al een facelift op de rol staan.



Modellen van Amerikaanse fabrikanten ontvangen halverwege het kalenderjaar veelal een modeljaarupdate, een moment waarop er kleine aanpassingen plaatsvinden om het model up-to-date te houden. Erg heftig gaat het er zelden aan toe en derhalve is er ook geen sprake van een facelift. Bij de Camaro lijkt het echter vrij kort na zijn lancering al op een facelift te gaan. Het gehele front hangt immers goed in de plakkers en ook aan de achterzijde is er fanatiek met het psychedelische printje gestrooid.

Over de vernieuwde voorzijde valt helaas nog weinig te zeggen, wel zien we aan de achterzijde nieuwe lichtunits waarvan de onderzijde weer uitgerust lijkt te worden met een 'knikje'. Op technisch vlak lijkt de vernieuwde Camaro te gaan profiteren van de tientrapsautomaat die GM samen met Ford heeft ontwikkeld. Camaro-rivaal Mustang maakt in ieder geval al van die transmissie gebruik. Of Chevrolet de Z/28 terugbrengt naar de huidige generatie Camaro, valt nog te bezien. Een onthulling verwachten we tijdens de North American International Auto Show (NAIAS) die in januari in Detroit plaatsvindt.