Gesnapt: elektrische BMW X3 klaar voor 2020 'Modelnamen i1 tot i9 en iX1 tot iX9 vastgelegd'

BMW's X3 maakt op termijn kennis met een volledig elektrische aandrijflijn. Van die versie is nu voor het eerst een testexemplaar opgedoken.

De BMW Group investeert fors in de ontwikkeling van elektro-modellen. Het concern is voornemens om in 2025 maar liefst twaalf volledig elektrische auto's in zijn portfolio te hebben. We weten al dat één van die EV's een elektrische Mini Driedeurs is, een auto waarop al een voorbode is getoond. In 2021 verschijnt de volledig elektrische BMW iNext op de markt en ook de BMW X3 verschijnt als EV.

Die volledig elektrische BMW X3 die op deze foto's aan een reeks koudetests wordt onderworpen, staat in 2020 in de showrooms. De afwezigheid van uitlaatpijpen op de foto's wijst al op een elektrische aandrijflijn. Wie er nog aan twijfelt welke aandrijflijn onder deze X3 schuilgaat, krijgt duidelijkheid dankzij de sticker die achterop een van de testauto's is geplakt. Deze stekker-X3, de eerste elektrische X3, staat ook op de rol voor de Nederlandse markt. BMW plakt modelnaam iX3 op de auto.

BMW Nederland licht toe dat het modellengamma van de BMW Groep per 2025 uit 25 elektrische modellen bestaat. De twaalf genoemde EV's maken daar deel van uit. "We verwachten bovendien dat tegen die tijd 15 tot 25 procent van de verkopen zal bestaan uit EV's en plug-ins, wat neerkomt op ongeveer 500.000 auto's per jaar," aldus de woordvoerder van BMW Nederland. "In de toekomst vallen alle elektrische BMW's onder het merk BMW i. In aansluiting daarop hebben we de naamgevingsrechten voor BMW i veiliggesteld - van i1 tot i9 en van iX1 tot iX9."