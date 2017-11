Slideshow

Gesnapt: Audi RS7 Mogelijk in twee smaken

In oktober maakte de wereld kennis met de nieuwe, tweede generatie van de A7. Een RS-versie zit in het vat en nu is een vroeg testexemplaar opgedoken.

De topposities bovenaan het A7-gamma worden de komende jaren ingevuld door de S- en RS7. Het is die laatste die door onze spionagefotograaf is vastgelegd. Het zijn de verbrede wielkasten die verraden dat we hier de RS7 voor ons hebben.

De RS7 die Audi tot voor kort in de orderboeken was staan, werd voortgestuwd door een 560 pk sterke 4,0-liter grote V8. Dat blok verdwijnt, maar een krachtbron met een vergelijkbare configuratie keert er voor in de plaats. Audi legt namelijk zeer waarschijnlijk de nieuwe 4,0-liter grote biturbo V8 in de neus van de nieuwe RS7, een motor die in de Panamera Turbo goed is voor 550 pk. In de RS7 zal die krachtbron nog een tandje heftiger zijn ingesteld om niet voor het vermogen van z'n voorganger onder te doen.

Naar verluidt verschijnt van de nieuwe RS7, net als van de Panamera Turbo, ook een variant met elektro-ondersteuning op de bühne. Bij Porsche gaat die smaak als Turbo S E-Hybrid door het leven. Mogelijkerwijs neemt het vermogen in voor de RS7 in die trim toe tot zo'n 700 pk... Slik! Voorlopig blijft het helaas toch bij enige speculatie. Volgend jaar weten we ongetwijfeld meer.