Gesnapt: Audi A6 Avant Logische stap

De Audi A6 is al meermaals in testkostuum opgedoken. Vandaag is het voor het eerst dat de nieuwe A6 Avant zich laat zien.

De laatste generaties A7 en A8 hebben inmiddels aan het daglicht kunnen wennen en Audi lijkt behoorlijk tevreden te zijn met de nieuwe designtaal die het over die modellen heeft uitgestort. De op stapel staande nieuwe generatie A6 gaat namelijk tot op zekere hoogte op die auto's lijken. De A6 'Limousine' krijgt een vergelijkbare doorlopende lichtbalk aan de achterzijde en het front komt sterk overeen met dat van de al genoemde A6 en A7. Natuurlijk verschijnt er ook weer een nieuwe A6 Avant, een auto die nu voor het eerst is gesnapt.

Het is nog even de vraag welke behandeling Audi de achterzijde van de nieuwe A6 Avant geeft. Logischerwijs is de Avant tot aan de C-stijl designtechnisch natuurlijk identiek aan z'n sedanbroer.

De wielbasis zal dankzij de komst van het voor de A6 nieuwe MLBevo-platform iets toenemen. Bij de A7 had die nieuwe basis 1,2 cm extra tussen de voor- en achteras tot gevolg. In het interieur verwachten we tot op zekere hoogte eveneens de A7-receptuur tegen te komen. Twee op de middenconsole geplaatste touchscreens gaan er de dienst uitmaken, exemplaren die in feite de centraal geplaatste MMI-knop voor eens en altijd uit lijken te bannen. Ook op het vlak van autonome systemen maakt de A6 een stap, de auto profiteert van een reeks sensoren en camera's die zijn ondergebracht in Audi's AI-label. In de eerste helft van dit jaar verwachten we een onthulling.