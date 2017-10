Slideshow

Gesnapt: Alpina XD3 Souplesse

De BMW-adepten van Alpina brengen spoedig de X3 op de markt zoals de aanpasser hem het liefste ziet. Een testexemplaar is nu al in beeld verschenen.

Alpina biedt nog altijd een aangepaste X3 aan, maar dat betreft nog het voorgaande model. De nieuwe generatie van BMW's Q5-rivaal is inmiddels op de markt en dat vraagt om een nieuwe variant. Het kenteken van dit testexemplaar verraadt dat het om een auto van Alpina gaat. De drie letters 'OAL' behoren namelijk toe aan Landreis Ostallgäu en laat Alpina's hoofdkantoor in Buchloe nou net in die regio liggen. Net als bij de vorige versie het geval was gaat ook Alpina's nieuwe X3 als XD3 door het leven. Dat betekent: een potente zelftontbrander in het vooronder!

Alpina staat bekend om de wijze waarop het BMW's overgiet met een bijzondere saus van souplesse en comfort. Deze nieuwe XD3 moet in de eerste helft van volgend jaar op de markt verschijnen, een lancering tijdens de Autosalon van Genève in maart ligt derhalve voor de hand.

Het heeft er alle schijn van dat Alpina de xDrive30d als basis neemt, een 3,0-liter zes-in-lijn die in de basis goed is voor 265 pk en 620 Nm. De in 2015 gefacelifte D3 BiTurbo,een 3-serie waar Alpina zijn magie op los heeft gelaten, schopt het tot 350 pk en 700 Nm koppel. Die waarden verwachten we ook voor de XD3. We kunnen niet wachten.