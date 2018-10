Platgedrukt Geschetst: Skoda Kodiaq GT

Skoda drukt z'n Kodiaq plat en brengt het geheel als Kodiaq GT op de Chinese markt. Vandaag is die nieuwe Kodiaq-variant voor het eerst officieel in beeld gebracht.

De Kodiaq RS die Skoda onlangs in Parijs presenteerde is de laatste toevoeging aan het Europese Kodiaq-gamma, maar voor de Chinese markt heeft Skoda een nieuwe carrosserievariant in het vat zitten. Steeds meer merken voegen een 'coupé-SUV' toe aan hun leveringsgamma en Skoda geeft de Kodiaq een dergelijke variant.

Skoda trekt namelijk later dit jaar het doek van de Kodiaq GT, een Kodiaq met een sterker en vooral eerder aflopende daklijn die in ieder geval op de Chinese markt wordt gebracht. Die nieuwe Kodiaq-variant is al twee keer eerder in beeld verschenen, al ging het tot op heden om afbeeldingen die Skoda niet zelf naar buiten heeft gebracht. De Tsjechen hebben nu schetsen laten zien van de auto en dat betekent dat een onthulling niet lang meer op zich laat wachten.

Volgens eerdere Chinese berichten is de Kodiaq GT 4,63 meter lang, 1,88 meter breed en 1,65 meter hoog. Daarmee is de auto enkele centimeters korter en natuurlijk lager (6 cm) dan de reguliere Kodiaq. De wielbasis is met 2,79 meter identiek aan die van de Kodiaq die we al kennen. In China komt de auto beschikbaar met een geblazen 1.4 TSI die 150 pk en 250 Nm levert én met een 2.0 TSI die 186 pk levert.