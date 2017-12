Slideshow

Gerucht: Toyota Camry komt naar Europa Komst naar Nederland niet uitgesloten

In de Verenigde Staten is Toyota's Camry sinds mensenheugenis een doorslaand succes. Volgens ingewijden komt de huidige generatie ook deze kant op.

In Nederland kennen we de Camry als een vrij luxueus model, dat tussen 1983 en 2004 in de prijslijsten te vinden was, een model dat gedurende diverse generaties boven de Carina en Avensis was gepositioneerd. In de Verenigde Staten is de Camry (XV70) een regelrecht volumemodel. Sterker nog, de specifiek voor de Europese markt bestemde Avensis kennen ze daar helemaal niet. De huidige Avensis loopt op zijn laatste benen en naar verluidt komt de Camry onze kant op als vervanger van die D-segmenter.

De huidige Camry werd in januari dit jaar aan een volledig nieuwe generatie geholpen, een moment waarop de auto kennismaakte met Toyota's modulaire TNGA-platform, een basis die we kennen van de Prius, C-HR en straks van de nieuwe generatie Auris. De Camry maakte een aardige groeispurt door en is met zijn lengte van 4,86 meter namelijk 5 centimeter langer dan zijn voorganger. Waar de Camry zich de afgelopen generaties kenmerkte met een ingetogen koets is de huidige generatie stukken excentrieker vormgegeven. Op de Noord-Amerikaanse motorenlijst staan een 2,5-liter viercilinder benzinemotor, een 3,5-liter V6 en een Hybrid die van de al genoemde 2.5 gebruikmaakt. Met name die laatste variant klinkt als een interessante kandidaat voor de Europese markt.

Het naar Europa halen van de Camry (XV70) lijkt in theorie ook een logische stap. In onder andere Rusland verkocht Toyota immers al jaren een Camry, al betrof dat een model dat afweek van de variant die in de Verenigde Staten werd verkocht. De productie van de Camry XV50 is inmiddels gestopt en het lijkt erop dat de momenteel in de Verenigde Staten actuele generatie ook als vervanger van de XV50 gaat gelden. Meer een wereldauto dus. We wachten af.