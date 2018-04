Rust en comfort Gereden: Volkswagen Crafter 140 pk FWD automaat

Volkswagen heeft de nieuwe, geheel in eigen beheer ontwikkelde Crafter meteen geschikt gemaakt voor toepassing van een automatische transmissie. Die blijkt beter bij de auto te passen dan de handgeschakelde zesbak.

De Crafter was niet eerder verkrijgbaar met een automaat en dat is nu juist een voorziening die op zijn grote concurrent, de Mercedes-Benz Sprinter, al heel lang standaard was. Nu neemt Volkswagen revanche. En hoe: de automaat speelt zijn rol in de Crafter op voorbeeldige wijze. Het is geen DSG-transmissie met dubbele koppeling, maar een achttraps volautomaat met koppelomvormer die speciaal op bestelwagengebruik is aangepast. Lees: versterkt. De schakelmomenten zijn amper op te merken. Door het grote aantal overbrengingen waaruit de elektronica kan kiezen, is er altijd wel één die perfect bij de rijsnelheid en het beschikbare motorkoppel past. Hierdoor is de Crafter nog prettiger in de omgang dan de handgeschakelde versie, waarvan de pook zich nogal stroef laat bedienen. De meerprijs van € 1.900 die Volkswagen voor de automaat berekent, mag je om deze reden een zeer waardevolle investering noemen. Je zit wel vast aan een motor van minimaal 140 pk en een vanafprijs van € 28.700 (de gefotografeerde testauto is een L3H3 die minimaal € 31.700 kost). Er is ook een versie met 177 pk, die € 1.050 duurder is. De automaat is vooralsnog alleen leverbaar in combinatie met voorwielaandrijving; in die modellen liggen motor en bak dwars voorin. Op termijn komt de automaat er ook voor de achterwielaandrijvers en 4Motion (4x4), waarbij de aandrijflijn in lengterichting ligt.

Verslavend



De Crafter kenmerkt zich in de automatische versie als een toonbeeld van rust en comfort. Het enige wat je de auto zou kunnen tegenwerpen, is een licht gedreun van de motor bij stilstand (als start-stop niet actief is) en in fileverkeer. De prestaties zijn voor dit type auto zonder meer prima; er is ruim voldoende power (koppel 340 Nm bij 1.600-2.250 toeren) voor snel invoegen en vlot inhalen. Fijn om te merken is hoe het toerental snel naar lage waarden daalt, omdat de bak vlot opschakelt en dat dit niet ten koste gaat van het comfort; de aandrijflijn kan het allemaal prima aan. Het veercomfort staat eveneens op hoog niveau, net als de stabiliteit van de auto in bochten en in rechte lijn. Haast weldadig is de optionele 'ergoActive'-geveerde bestuurdersstoel met AGR-certificering (Aktion Gesunder Rücken). Die heeft onder meer verwarming en een massagefunctie, die zich per druk op de knop een tijdje over je onderrug ontfermt. Verslavend!

Aluca

Er valt simpelweg bijzonder weinig op de moderne Crafter-ervaring af te dingen. Ja, toch: het brandstofverbruik, dat met een testgemiddelde van 10,4 l/100 km een stuk hoger uitkwam dan de 8,1 l/100 km bij een eerder gereden handgeschakelde Crafter. Hiervoor is wel een gedeeltelijke verklaring te vinden: de laadruimte van de testauto was ingericht als een mobiele werkplaats, met een rijke verzameling aan prachtige bakken, vakken, kasten, lades en zelfs een knaap van een bankschroef, alles van het merk Aluca. Een bijzonder mooi geheel, dat degelijk bleek te zijn ingebouwd: er was geen piepje of kraakje vanuit de laadruimte waar te nemen.