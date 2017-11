Slideshow

Gereden: Toyota Proace Dubbele Cabine 2.0 D-4D Comfortabel combineren

De aanduiding ‘Verso’ achterop deze grijs gekentekende Toyota Proace met dubbele cabine is veelzeggend: dit is het luxepaard van de familie, die op initiatief van de Nederlandse importeur is ontstaan. Slim combineren levert een zeer comfortabele besteller op.

Creatieve geesten, bij de Toyota-importeur. Ze roeien bewust niet louter met de riemen die ze hebben (de standaard Proace-modellen), maar gaan een stap verder door ook eigen uitvoeringen te bouwen. Zie de Proace Truck, die niet in die hoedanigheid bij Peugeot en Citroën te koop is. En nu dan de Proace Dubbele Cabine. Die staat weliswaar bij alle drie de merken in de standaardprijslijst, maar in Nederland bouwt Toyota hem ook op basis van de luxueuzere personenautoversie, de Proace Verso. Zo heet-ie althans op de achterklep; de bestelauto-prijslijst spreekt van Dynamic en Executive.

Extra lang

De Dubbele Cabine is altijd de extra lange (530 cm) uitvoering van de Proace. De Dynamic kost vanaf 31.795 euro (1.6 D-4D, 115 pk); de testauto is de 2.0 D-4D met automaat van 36.895 euro. Dat is exact vijf mille meer dan de even sterke Professional-uitvoering, wat op zijn beurt de duurste is van de 'gewone' bestelauto-modellen. Wat je bij de Dynamic extra krijgt, is in de eerste plaats een heleboel verwennerij, zoals lichtmetalen wielen, een tweede schuifdeur, grote achterklep (openslaande deuren niet leverbaar) en achterin een extra airco, zonneschermen en een panoramadak. Wie deze auto ook voor het gezin gebruikt, kan bij de kinderen niet meer stuk. Er is volop ruimte; de wat harde en vlakke achterbank is in delen uitneembaar voor extra laadcapaciteit vóór de tussenwand. Fijn is de extra geluidsisolatie die is toegepast, bij zowel de voorruit als achterin. Op snelheid is hierdoor louter wat windgeruis hoorbaar, andere geluiden verdwijnen geheel naar de achtergrond. De 2,0-liter (PSA-)motor met de voortreffelijke 6-traps automaat is alleen bij het optrekken waar te nemen. Hij is beresterk, zie daarvoor ook de ervaringen met de Citroën Jumpy die we met de identieke aandrijflijn reden. Die verbruikte gemiddeld 7,4 l/100 km, de zwaardere Toyota scoorde nu 8,0 l/100 km.

Vering soepeler

Een ander kenmerk van de Proace Dynamic en Executive is het meer op comfort dan op zware lading afgestemde onderstel; de vering is soepeler. Ten opzichte van de eerder gereden 115 pk-versie https://www.autoweek.nl/nieuws/gereden-toyota-proace-16-d-4d-115-l2h1/ is een wat onrustiger achteras merkbaar; de boel deint na lange oneffenheden net te veel na. Comfort staat verder met hoofdletters geschreven bij deze bedrijfswagen. Bruikbaar is hij nog steeds: de laadruimte heeft een inhoud van 4,0 kuub (ca. 170 x 160 x 140 cm) en het laadvermogen is bij de 2.0-motor een flinke 1.200 kg. Opvallend: de achterste rechter zijruit hoeft van de wetgever niet te worden geblindeerd. Maar het kan wel, voor wie niet de indruk wil wekken met een personenbusje te rijden. Of op die plek gewoon zijn bedrijfsnaam kwijt wil.