Gereden: Range Rover PHEV Elektrisch de blubber in

Eindelijk waagt ook Range Rover zich aan een plug-in hybride, maar het is er wel meteen een die eigenlijk geen concurrentie kent. Volledig elektrisch het terrein in: weer eens wat anders.

In de eredivisie van de SUV's is het aantal PHEV's nog altijd dun gezaaid. Wie op zoek is naar het hoogste niveau van luxe en comfort komt terecht bij een BMW X5, Mercedes GLE, Audi Q7, Porsche Cayenne of – vanaf volgend jaar – Bentley Bentayga. De bieden echter niet de uitgebreide 4x4-techniek die een ware terreinauto kenmerkt, zoals een tussenbak met lage gearing of vergaande mogelijkheden om een differentieel te sperren. De nieuwe Range Rover PHEV heeft dat allemaal wel aan boord en laat daarmee overduidelijk zien dat hij familie is van Land Rover: samen met Jeep één van de terreinautomerken van het eerste uur.

Meteen vanaf de start voel je de kracht van de combinatie van elektromotor en viercilinder benzinemotor. De laatste heeft overigens een – voor een Range Rover – bescheiden cilinderinhoud van 2,0 liter. De combinatie is echter goed voor een systeemvermogen van 404 pk en een koppel van 640 Nm: met zulke cijfers schurkt de PHEV dicht aan tegen de dikke V8 van het merk en dat wil wat zeggen.

De elektro- en benzinemotor werken voorbeeldig samen, maar daar heeft Range Rover natuurlijk ervaring mee: hybrides zonder stekker zijn al jaren gemeengoed bij het merk. Elektrisch rijden in het terrein heeft zo zijn voordelen. Allereerst omdat het fluisterstil gaat: dat kan ideaal zijn om bijvoorbeeld wilde dieren van dichtbij te spotten. De elektrische aandrijving bewijst echter ook zijn nut bij één van de belangrijkste vereisten in het terreinrijden: maximale tractie. De elektromotor levert nu eenmaal de volle kracht zodra je het gaspedaal aanraakt. Maximale trekkracht, terwijl de wielen nauwelijks in beweging hoeven te komen: daar houden terreinrijders van. Schakel je vervolgens ook nog de lage gearing in, dan is de kans nog kleiner dat je in het terrein blijft steken.

Het uitgebreide rijverslag van de Range Rover PHEV staat in het dubbeldikke eindejaarsnummer van AutoWeek, dat woensdag 20 december verschijnt.