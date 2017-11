Slideshow

Gereden: Opel Insignia Country Tourer Het alternatief voor de suv?

Een grote suv hebben ze bij Opel niet in het gamma, wel een opgehoogde versie van de Insignia: de Country Tourer. Is dit de oplossing voor hen die wel ‘ns off-road willen zonder dat een hoge instap noodzakelijk is?

Met de Mokka X, Crossland X en de Grandland X biedt Opel mini- en een midi-suv's. Voor wie groter wil heeft Opel op basis van Insignia de Country Tourer, dat was zo bij de vorige generatie en dat is bij de nieuwe editie ook weer zo. Het is wederom een stationcar met een verhoogd onderstel en stoere exterieuraccenten. En niet onbelangrijk: in tegenstelling tot de Grandland X is de Insignia Country Tourer er desgewenst wél met vierwielaandrijving.

De Insignia Country Tourer is 25 millimeter hoger dan de Sports Tourer. Dit betekent amper een hogere instap of beter zicht op de weg, de argumenten die we vaak horen als voordeel van een suv. Hier lijkt de auto ook helemaal niet voor bedacht. Al na de eerste kilometers die we met de auto maken toont hij zich veel meer een grote familie-auto van het comfortabele soort. Ondanks het iets hogere zwaartepunt van de auto helt het koetswerk in bochten nauwelijks meer over dan we ons van de reguliere Insignia stationcar kunnen herinneren. Dit is mede te danken aan het actieve onderstel met z'n adaptieve dempers . Niet dat het er in de sportstand extra dynamisch aan toegaat, ook dan blijft comfort de overhand houden. Een schande? Zeer zeker niet, de auto ligt nog altijd strakker op de weg dan menig echte suv's.

In basis is de auto een voorwielaandrijver waarbij de achterwielen met een koppeling automatisch bijgeschakeld kunnen worden. Op de achteras geen traditioneel differentieel maar een torque vectoring-systeem met twee elektronisch gestuurde lamellenkoppelingen waarmee de krachten tussen links en rechts verdeeld kunnen worden. Handig in het terrein, minstens zo leuk op asfalt: normaal gesproken is de auto bij het snel induiken van een bocht onderstuurd. Dankzij het vliegensvlug reagerende achterdifferentieel wordt er nu iets meer kracht naar het buitenste wiel gestuurd en de onderstuurneiging direct de kop ingedrukt waardoor de auto keurig neutraal de hoek om gaat.

Natuurlijk een echte suv komt verder in het terrein. Maar dankzij z'n extra bodemvrijheid en vierwielaandrijving kan de Insignia Country Tourer off-road nog altijd meer dan wat 99 procent van de Audi Q5- of Skoda Kodiaq-rijders ooit met hun auto buiten de gebaande paden zullen doen.

