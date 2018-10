Meer comfort, maar minder ruimte Gereden: nieuwe Opel Combo

Hoewel de vorige, bij Fiat ingekochte Combo door Opel indertijd haast verontschuldigend als een tussenmodel werd aangekondigd, heeft hij zeven lange jaren meegedraaid. De nieuwe Combo is helemaal à la PSA, met toch wat Opel-elementen.

De gedaantewisseling van de Combo betekent allerminst het einde van de Fiat Doblò, voor zover daarover een misverstand zou bestaan. Het is misschien tegen het zere been van Opel, maar de Doblò is mogelijk een alternatief voor Combo-rijders die het nieuwe model niet zien zitten. Dat kan het geval zijn wanneer de rolmaat uit de achterzak komt: die is onverbiddelijk in de vaststelling dat de uitgaande Combo groter is dan de nieuwe. Zowel de nieuwe Combo L1 als L2 hebben een 4 cm kortere laadvloer, wat in de wereld van de (compacte) bestelauto net het verschil kan maken. Dat geldt zeker voor de laadhoogte, die met maar liefst 20 cm is afgenomen. En er is geen verhoogde versie in zicht. Om het zout nog iets dieper in de wond te wrijven: de basismotor gaat van 90 pk (1.3 CDTI) naar 75 pk (1.6 D), terwijl het laadvermogen voor die versie met maar liefst een kleine 100 kg afneemt. Wat laadvolume is er een verlies van 0,1 m3 bij de L1H1 en 0,3 m3 bij de L2H1. De oude L2H2 kwam zelfs tot 5,0 kubieke meter. Serieuze verschillen, die bij de zwaardere versies slinken. Maar goed, het is extra zaak om bij de overstap naar een oude naar een nieuwe Combo even na te gaan of de specificaties voldoen. Een mooie innovatie is de functie waarmee je per druk op de knop (in de laadruimte) kunt zien of de auto niet te zwaar beladen is.

Soepel en stil

Wat afmetingen betreft is de Combo dus in het nadeel van zijn voorganger, maar als het om het rijden gaat niet. De korte proefrit onthulde nog niet alle geheimen, maar meteen is duidelijk dat comfort en raffinement de boventoon voeren. De nieuwe 1.5 dieselmotor van 130 pk/300 Nm is erg soepel en stil, maar had ondanks die niet kinderachtige specificaties best moeite met de pakweg 1.400 kg eigen massa plus de 250 kg lading die achterin was geplaatst. Even wennen is de naar verhouding nogal hoog gepositioneerde versnellingspook, waarvan de bediening overigens probleemloos is. Niet zo goed zijn de buitenspiegels, die voor een bestelauto te klein zijn; er verdwijnt rechts gemakkelijk een hele auto in. Dodehoekwaarschuwing is alleen als optie verkrijgbaar op de twee duurste uitvoeringen, maar had uiteraard standaard moeten zijn.

Het verschil in comfort met de vorige Combo is aanzienlijk, in het voordeel van de nieuwe welteverstaan, al flatteert hier de lading de boel allicht nog. Een fijn onderstel (EMP2 met achteraan elementen van de vorige Partner/Berlingo), met een rustige, gelukkig niet erg indirecte besturing (zoals bij Expert/Jumpy) en veel stabiliteit. Het interieur is aantrekkelijk vormgegeven en telt erg veel opbergmogelijkheden. Hoewel het display en het instrumentarium duidelijk de moderne PSA-stijl volgen en het paneel van de warmtehuishouding rechtstreeks uit de Jumpy/Expert komt, zijn er voldoende Opel-elementen te vinden om de Combo een eigen identiteit te geven - veel meer dan in de vorige Combo - zoals specifieke Opel-hendels aan de stuurkolom, het (multifunctionele) stuurwiel zelf en bijvoorbeeld de lichtschakelaar als draaiknop links op het dashboard.

Prettiger

De voorlopige conclusie is dat de nieuwe Combo veel prettiger is in de omgang dan zijn voorganger, maar dat hij wat praktische bruikbaarheid daarbij vooralsnog in de schaduw staat. De prijzen beginnen bij € 13.599 voor de korte Combo Selection L1H1 1.6 D met 75 pk tot € 22.499 voor de Combo Innovation L2H1 1.5 D start/stop met automatische transmissie. Vanaf november bij de dealers.

In de fotoshow de historie van de Combo, die in 1985 als Kadett Combo debuteerde en daarna al zelfstandig model werd gebouwd op basis van de Corsa (1993 en 2001); daarna volgde de Fiat-afgeleide in 2011.