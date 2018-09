Voor een betere wereld met meer comfort Gereden: Mazda CX-3

Mazda's compacte SUV, de CX-3, verkoopt nog altijd prima. Alle reden om het goede te behouden en bij de tussentijdse update vooral te focussen op het verhogen van het comfort en het terugdringen van de uitstoot zonder dat de prestaties daaronder lijden. Is het de eigenzinnige Japanners gelukt?

Mazda heeft de CX-3 een tussentijdse update gegeven zonder daarbij het basisconcept geweld aan te doen, integendeel. En waarom zouden ze ook? Na de CX-5 is de CX-3 in Europa (en in Nederland ook trouwens) momenteel de bestverkochte Mazda. Aan de buitenkant zijn de wijzigingen dan ook minimaal - een andere grille en hertekende achterlichten zijn het meest in het oog springend. Het grote nieuws zit onderhuids. Zowel het interieur als het onderstel en de aandrijftechniek zijn onder handen genomen. De nadruk lag hierbij op het verhogen van het comfort en het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Aan de afmetingen van het koetswerk is niets veranderd, vanbinnen is de CX-3 nog altijd even compact. Evengoed zijn er in het interieur wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo werkt bijvoorbeeld de handrem voortaan elektrisch, waardoor de hefboom op de middentunnel heeft plaatsgemaakt voor een klein hendeltje. Dit levert meer ruimte op voor opbergvakjes en een armsteun.

Het onderstel van de CX-3 toonde zich in het verleden vrij stug, zeker wanneer de kwaliteit van het wegdek minder werd. Om het comfort naar een hoger plan te brengen, heeft Mazda de wielophanging op tal van punten herzien. Het resultaat is een comfortabel rijdende auto die minder stoterig is dan voorheen. En dit dan zonder dat de rijdynamiek daaronder heeft te lijden.

Onder de motorkap heeft Mazda er flink werk van gemaakt om de uitstoot van schadelijke stoffen verder terug te dringen. Bij de tweeliter benzinemotoren (121 en 150 pk) gaat het vooral om fijnslijperij waarbij de prestaties verder nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. Bij de dieselmotor is er aanzienlijk meer nieuws. De cilinderinhoud is vergroot van 1,5 naar 1,8 liter, voornamelijk om ervoor te zorgen dat bij het verder terugdringen van de NOx-uitstoot met behulp van uitlaatgasrecirculatie de prestaties op niveau blijven. Als bijvangst is het vermogen gestegen van 105 naar 115 pk, terwijl het maximumkoppel met 270 Nm gelijk is gebleven. Het levert in de praktijk een dieselmotor op die zich lekker elastisch toont en met genoeg reserves makkelijk vooruit wil.

