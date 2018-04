Maxus elektrisch op herhaling Gereden: Maxus EV80

Zo lang er nog geen elektrische versies zijn van de Transporter, Jumpy, Vivaro en andere middenklasse bestelwagens, heeft de gerecyclede, nu in China gebouwde Maxus EV80 het rijk alleen. Wij reden met de eerste auto op Nederlandse bodem.

Hij is stokoud, zelfs naar bestelauto-maatstaven: de Maxus stamt al uit 2004, toen hij door de LDV Group werd gebouwd. Na een betrekkelijk succesvolle Britse periode werd LDV in 2006 verkocht aan GAZ Group uit Rusland, dat de auto lokaal wilde gaan produceren. Dat gebeurde alleen niet en bovendien investeerden de Russen onvoldoende in de bestaande Britse bestelautofabriek. Het kwam in 2009 tot een faillissement en in 2010 werd de boedel opgekocht door de Chinese gigant SAIC, dat de bestelwagen in eigen land is gaan verkopen als Maxus V80. Van die auto is - inmiddels ook alweer vier jaar geleden - een elektrische versie verschenen onder de naam EV80. SAIC voorziet ook op ons continent een carrière voor dit model, dat vanuit het Europese hoofdkantoor in Luxemburg aan de ondernemende m/v moet worden gebracht.

Gedateerd

Tijd voor een hernieuwde kennismaking met de bestelauto. We halen hem op bij Autocentrum Beelen in Lisserbroek, een onafhankelijk autobedrijf dat onder meer veel elektrische voertuigen aanbiedt. De EV80 is een forse jongen: hij meet 5.700 x 1.998 x 2.345 mm, heeft een laadvolume van 10,2 kuub, een GVW van 3.500 kg en een laadvermogen van 950 kg; verder mag hij aanhangers tot 750 kg trekken. De elektromotor en accu (56 kWh) zijn van eigen fabrikaat. De gesloten bestelwagen is er als H2 en H3, daarnaast is er een chassis-cabine. De laadruimte is bereikbaar via een enkele schuifdeur en twee achterdeuren. In de cabine zijn drie zitplaatsen. Het dashboard oogt door het centrale instrumentarium - een designgrapje van 20 jaar terug - erg gedateerd, net als de afwerking met hard plastic in aluminiumlook. Het stuurwiel mag je multifunctioneel noemen wanneer je criteria niet verder reiken dan toetsen voor de claxon. Gelukkig zitten radio en (beperkte) boordcomputer dichtbij.

Plankgas

De hoge leeftijd van het basismodel wordt tijdens de proefrit grotendeels gemaskeerd door het uitblijven van een prehistorisch dieselgeluid; je moet er niet aan denken dat de Maxus nog met zijn motor en transmissie uit 2004 zou zijn uitgerust. Nee, in zo'n EV gaat het er vanzelfsprekend erg stil aan toe en het rijden verloopt zo soepel en schokvrij als verwacht. Jammer genoeg is de besturing gevoelloos en indirect en zijn de remmen van het zompige soort. De prestaties houden niet over; bij 'plankgas' met een lege auto en een milde tegenwind had de EV80 best moeite om op 80 km/h te komen. De bediening is verder een makkie, ook alweer omdat er verdraaid weinig te bedienen valt. De zitpositie is prima voor korte ritten, zoals distributiewerk en gemeentelijke diensten waarvoor de EV80 waarschijnlijk het meest geschikt zal blijken. De fabrikant geeft een actieradius op van 200 kilometer, waarbij 125 tot 160 kilometer als realistisch wordt gezien. De prijs is niet mild: SAIC Benelux rekent € 49.500 (exclusief btw/bpm) voor de H2 (meerprijs H3 is € 950), de Chassis Cab komt op € 48.000. De levering is gratis aan huis, als service van de zaak. Dat dan weer wel.