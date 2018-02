Slideshow

Gereden: Citroën C4 Cactus Zweven zonder bollen

Vandaag en morgen rijden we onze eerste kilometers met de vernieuwde Citroën C4 Cactus. Dat is niet alleen een ingrijpende facelift, maar deze auto betekent het Europese debuut van de Progressive Hydraulic Cushions: de veerbollen van de 21e eeuw.

Met twee ingenieuze dempers binnen de demper, waarvan de een de inverende en de ander de uitgaande beweging gladstijkt, wil Citroën het spreekwoordelijke zwevend tapijt-gevoel, dat het merk ruim een halve eeuw zo uniek maakte, terugbrengen. Het hydropneumatische veersysteem, in de volksmond de veerbollen, is door de tijd ingehaald. Te zwaar, te bewerkelijk en dus te duur en niet bij elk model in te passen.

De Progressive Hydraulic Cushions, kortweg PHC, mogen we zien als de veerbollen van de 21e eeuw. In China zitten ze al onder de C5 Aircross, maar dit is de eerste keer dat ze op een Europees model worden gemonteerd. Om maar met de deur in huis te vallen: we zijn aangenaam verrast. We rijden de nieuwe Cactus zowel op de Franse snelweg als over kronkelende bergweggetjes die wel een nieuwe laag asfalt kunnen gebruiken, PHC streelt ons er als een hoovercraft overheen. Ook het leed van de drempels in de dorpen hier (wie klaagt over Nederlandse verkeersdrempels, moet eens kennismaken met de Franse 'ralentisseurs': het kan niet anders dan dat die mede mogelijk zijn gemaakt door Michelin en Koni) weet de C4 verbazingwekkend goed te verzachten.

Het extreem zachte, maar ook deinerige van de klassieke veerbollen heeft PHC niet, maar dat is misschien maar goed ook. Sommigen liepen daar mee weg, maar voor veel anderen was het reden een overdosis Primatour te nemen. PHC is meer allemansvriend, maar toch merkbaar comfortabeler. Wat ook meehelpt aan dat gevoel zijn de Advanced Comfort Seats, stoelen met 'matras-techniek' die eveneens het klassieke Franse comfort moeten terugbrengen. Ze zitten beslist fijn, maar zijn wat te vlak om voldoende zijdelingse steun te bieden.

Nieuwe, extra dikke bekleding tenslotte zorgt voor betere isolatie en dus meer rust aan boord. Dat we de 130 pk PureTech amper herkennen als driecilinder, zegt genoeg over het slagen van die missie.

De volledige rij-impressie van de vernieuwde Citroën C4 Cactus staat in AutoWeek 8, die woensdag 21 februari verschijnt. Voor die tijd op deze site, zoals je van ons gewend bent, een videoverslag van onze testkilometers.